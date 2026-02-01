昨季ドジャース、エンゼルスでプレーして現在はＦＡのクリス・テイラー外野手（３５）と妻のメアリーさんが１日（日本時間２日）、米カリフォルニア州ロサンゼルス近郊のマンハッタンビーチで、小児がん患者らを支援するためのチャリティーイベントを行った。ドジャースからはグラスノー、スミス、シーハン、カスペリアスや球団関係者など多くの元同僚が参加。気温が２０度ほどと天候に恵まれて温かかったこともあって、集まっ