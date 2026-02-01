2月3日を前に、臼杵市の寺で1日、節分の祈祷会が行われ、水行をした僧侶たちがこの1年の無病息災を願いました。 祈祷会を行ったのは臼杵市の法音寺です。毎年、節分にあわせて行っているもので、祈祷会に臨む僧侶たちはまず、水行で心身を清めます。水行で使う水は樽に入れられ、数日前から外に置かれていて、1日の朝は表面に薄く氷が張っていたということです。締め込み姿の6人の僧侶たちはお経を唱えながら、寒さをもろともせず