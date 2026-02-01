別大マラソン 別府大分毎日マラソン大会が1日開催され、日本人トップとなる2位にGMOインターネットグループの吉田祐也選手が入りました。また、青山学院大学の黒田朝日選手が3位となっています。 過去最多4264人が出場した2026年の別大マラソン。2028年のロサンゼルスオリンピックの代表選考会、MGCの出場権がかかった大会です。 1月の箱根駅伝で、5区の区間新記録を打ち立て、青山学院大学の3連覇に貢献した