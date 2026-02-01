ラ・リーガ 25/26の第22節 ヘタフェとセルタの試合が、2月2日02:30にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。 ヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、ルイス・バスケス（FW）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはボルハ・イグレシアス（FW）、ビリオット・スウェドベリ（MF）、フェル・ロペス（FW）らが先発に名を連ねた。 前半は大き