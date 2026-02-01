ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権競走」は1日の4日目11Rまで予選が行われ、きょう2日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目は11Rだ。今年は早くも2Vの柳生が、いい流れを継続中。逃げてG1初Vへ王手をかけたい。佐々木は4日目9Rが悔しい2着。全能力を発揮して優出切符をつかむ。江本は回り足関係はかなりいい。センターから攻めに徹する。山口達はF持ちながらもスタートは決まっている。カドから