ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」は1日、3日目が行われた。「イイ値」担当の坂元真一記者は、きょう2日の4日目、川野芽唯（39＝福岡）に熱視線を注いだ。悔しいレースだった。3日目3R、川野は2コースから好差しを入れバック優位も、2マークで岡崎恭裕のツケマイに沈み、道中でも逆転を許し4着でゴール。「重たくてターンで反応しなかった。1マークでレースが終わりなら良かったのに。今日（3日目）は寝られな