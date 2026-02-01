モーニング開催のボートレース鳴門G1「第69回四国地区選手権競走」は1日、全レースで安定板が装着される中で2日目が行われた。きょう2日の3日目、注目はオール女子の12Rだ。平高がリズムを上げてきた。ここは大事なイン戦。F持ちでもスタートは頑張る。あとは軽快に突き放したい。F持ちの2人を内に見る岩崎に逆転の可能性が十分ある。2日目はグンと気配がアップしていた。岩崎はほぼ握って攻めるだけに、中村桃には好差し場が