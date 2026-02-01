ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」は1日、3日目が行われた。きょう2日の4日目、注目レースは予選ラストの12Rだ。峰は6号艇だけに進入は動いてくるだろう。どこまで入り込めるか。どうあれ、中心は1号艇の西山で迷いなし。出足の感触が良く、インからスタートを決めて主導権を握る。待ったをかけるのは峰。1マークは俊敏に立ち回ってくる。川野が展開突いて食い込んでくるか。安河内は底上げが必要だ。＜1＞西