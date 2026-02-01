永作博美主演のドラマ『時すでにおスシ!?』が、TBS系にて4月より毎週火曜22時に放送されることが決まった。永作の民放連続ドラマ主演は14年ぶり。【永作博美も】かつて歌手活動していた50代大物女優たち『紅白』でバスタブから歌披露した逸材も本作は、“飯炊き3年握り8年”といわれる伝統ある鮨（すし）職人の世界と、現代の価値観が交差する鮨アカデミーの中で描かれる、笑いあり、ロマンスあり、そしておいしいおスシあり