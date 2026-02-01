俳優の永作博美（５５）が、１４年ぶりに民放の連続ドラマで主演することが１日、分かった。４月スタートのＴＢＳ系「時すでにおスシ！？」（火曜、後１０・００）で、鮨職人を目指して「鮨アカデミー」に通うヒロインを演じる。民放連ドラ主演は、２０１２年放送の「ダーティ・ママ！」以来。ＴＢＳのゴールデン・プライム帯連ドラにレギュラー出演するのは１９９９年の「週末婚」以来、２７年ぶりとなる。子育てを卒業した