ディップ株式会社は、ブランドアンバサダーを務めるドジャース・大谷翔平投手を起用したディップ新ＴＶ−ＣＭ「自分の好きを見つけよう」篇を、２日から全国で放映を開始する。ＣＭでは「様々な仕事を経験する過程で『自分の好き』を見つけよう」というメッセージを、大谷の野球人生と重ね合わせ、内面を表現する繊細な演技と圧巻のホームラン映像で表現されている。また今回のＣＭ公開と同時に、ディップ公式ＹｏｕＴｕｂｅ