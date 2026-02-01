【モデルプレス＝2026/02/02】宮野真守、WEST.の神山智洋らが出演する舞台『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』が、6月12日より東京・EX THEATER ARIAKEほかにて上演決定。あわせて、出演者のコメントが公開された。【写真】舞台「アケチコ！」STARTOアイドルら出演者一覧◆「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」上演決定2025年、45周年という大きな節目でこれ以上ない集大成を飾った劇団☆新感線。4