【モデルプレス＝2026/02/02】TBSでは、4月期の火曜ドラマ枠（毎週火曜よる10時〜）で、永作博美主演の『時すでにおスシ！？』を放送決定。永作が民放連続ドラマで主演を務めるのは14年ぶりとなる。【写真】人気俳優、永作博美を「すっごい可愛い」と絶賛◆永作博美、民放連ドラで14年ぶり主演主人公の待山みなと（まちやま・みなと）を演じるのは、映画「八日目の蝉」（2011年）で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞し、映画