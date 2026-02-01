俳優の河合優実さんが、リニューアルした「サントリー生ビール」の新テレビCM「はじまりの青」篇に出演。2月6日（金）より全国で順次放送を開始します。空と海の青が映える、心地よい30秒CMの舞台は、青空の広がる海沿いの道。河合さんが坂本九さんの名曲「上を向いて歩こう」を口ずさみながら、一人で散歩を楽しむストーリーです。「涙がこぼれないように〜♪」と歌いながら堤防に腰掛けると、ふいに聞こえてきた鳥たちのさえずり