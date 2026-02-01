気象台は、午前4時5分に、なだれ注意報を鶴岡市、庄内町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・鶴岡市、庄内町に発表（雪崩注意報） 2日04:05時点置賜、庄内、最上では、2日昼前まで大雪や電線等への着雪に、2日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■鶴岡市□なだれ注意報【発表】2日にかけて注意■新庄市□なだれ注意報2日にかけて注意■長井市□なだれ注意報2日に