プレミアリーグ 25/26の第24節 トットナムとマンチェスター・シティーの試合が、2月2日01:30にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。 トットナムはドミニク・ソランケ（FW）、シャビ・シモンズ（FW）、ランダル・コロムアニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ラヤ