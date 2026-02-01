セリエA 25/26の第23節 クレモネーゼとインテル・ミラノの試合が、2月2日02:00にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。 クレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、フランチェスコ・エスポ