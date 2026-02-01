ドジャース・大谷翔平投手（31）がブランドアンバサダーを務める人材サービス企業「ディップ株式会社」（本社・東京都港区）の新CMが2日に公開された。新CMは「様々な仕事を経験する過程で『自分の好き』を見つけよう」がテーマで、白球を握った大谷が「何事も経験をしないと始まらない。経験によってこそ、自分の好きが見えてくる」と自身の野球人生と重ね合わせるように語っている。デニムジャケットにブラックパンツという