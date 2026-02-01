女優の永作博美（55）が14年ぶりに民放連続ドラマで主演する。4月期のTBS「時すでにおスシ！？」（火曜後10・00）で、子育てを終えて寿司の世界に飛び込むシングルマザーを演じる。脚本は「マイダイアリー」（2024年、テレビ朝日系）で向田邦子賞を史上最年少受賞した兵藤るり氏（29）によるオリジナル。夫と死別し一人息子のために生きてきた主人公が、息子の就職で訪れた自分時間で3カ月で職人になれる「鮨（すし）アカデミ