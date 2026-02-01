声優で俳優の宮野真守（４２）と、ＷＥＳＴ．の神山智洋（３２）、俳優・古田新太（６０）が、劇団☆新感線の４６周年興行・夏公演「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」（６月１２日〜７月１２日、東京・ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥ【東京ドリームパーク内】）で初共演することが１日、分かった。大正時代のとある炭鉱の町を舞台に、名探偵・アケチコ五郎（宮野）と新田一耕助（神山）、町一番の大富豪