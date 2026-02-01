女優の永作博美（５５）が４月期のＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜・後１０時）に主演することが１日、分かった。民放の連続ドラマ主演は日本テレビ系「ダーティ・ママ！」以来、１４年ぶりとなる。夫を亡くし、「誰かのために」と１人で子育てしてきたみなと（永作）が５０歳になり、３か月ですし職人になれる「鮨アカデミー」に入り、世代や個性のバラバラな仲間たちと出会い、「自分のために」生きる一歩を踏み