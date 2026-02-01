ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１月３１日（日本時間２月１日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加。Ｄ・ロバーツ監督（５３）が、３月のＷＢＣで登板しないと明言した。大谷は今後の状態を見て判断するとしていたが、２２年以来４年ぶりの二刀流でレギュラーシーズンを最優先にして、侍ジャパンでは打者に専念して連覇を目指す可能性が高くなった。メジャー担当の安藤宏