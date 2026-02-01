ドジャースの大谷翔平投手（３１）が出演する、人材サービス企業ディップ株式会社の新ＣＭ「自分の好きを見つけよう」編が２日から全国で放映される。大谷は同社のブランドアンバサダーを務めており、ＣＭでは、スタジアムのロッカールームを思わせるセットで、ベンチに座り野球ボールを手に思案する場面や、試合映像が盛り込まれている。ＣＭ公開に合わせて、同社代表取締役社長兼ＣＥＯの冨田英揮氏との特別対談動画も、同