俳優の永作博美（55）が、4月スタートのTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）で主演を務めることが決定した。永作が民放連続ドラマで主演を務めるのは14年ぶりとなり、TBSのゴールデン・プライム帯連続ドラマへのレギュラー出演は、1999年放送の『週末婚』以来となる。【写真】「最高の笑顔の瞬間！」永作博美＆“後輩おじさんたち”RIP SLYMEの集合ショット本作は、子育てを終え、久しぶりに訪れた“自