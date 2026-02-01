永作博美（55）が4月開始のTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜午後10時）に主演することが1日、分かった。民放連続ドラマ主演は14年ぶり。同局のゴールデン・プライム帯連ドラレギュラーは99年の「週末婚」以来となる。演じるのは、14年前に夫を事故で亡くして以来、1人息子のために真っすぐ生きてきた50歳の待山みなと。社会人になった息子が巣立ち、数十年ぶりに「自分の時間」を手にしたみなとは、3カ月で職人になれると