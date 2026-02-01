プレミアリーグ第24節が1日に行われ、トッテナム・ホットスパーとマンチェスター・シティが対戦した。トッテナム・ホットスパーは、直近のリーグ戦5試合で3分2敗と未勝利が続いており、前節終了時点で14位に沈んでいる。トンネルを抜け出し、リーグ戦6試合ぶりの白星を手にすることはできるか。対するマンチェスター・シティは、前節終了時点で首位アーセナルと勝ち点「4」差の2位に位置。そのアーセナルはすでに今節の試合