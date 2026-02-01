リーグ・アン 25/26の第20節 トゥールーズとオセールの試合が、2月2日01:15にスタジアム・トゥールーズにて行われた。 トゥールーズはエメルソン（FW）、ヤン・グボホ（MF）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはラシヌ・シナヨコ（FW）、ダニー・ナマッソ（FW）、ロマン・フェーブル（