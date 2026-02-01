リーグ・アン 25/26の第20節 ニースとブレストの試合が、2月2日01:15にアリアンツ・リビエラにて行われた。 ニースはセペ・エリー・ワイ（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）、モルガン・サンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、レミー・ラスカリー（FW）、カモリ・ドゥンビア（MF）らが先発に名を連ねた。