オストラバ・オープン大会期間：2026年2月2日～2026年2月7日開催地：チェコ オストラヴァコート：ハード（室内）結果：[ルーシー ハブリツコバ / ドミニカ サルコバ] 2 - 0 [エミリー アップルトン / 二宮 真琴] 試合の詳細データはこちら≫ オストラバ・オープン第1日がチェコ オストラヴァで行われ、女子ダブルス1回戦で、ルーシー ハブリツコバ / ドミ