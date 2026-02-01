エールディヴィジ 25/26の第21節 ヘーレンフェインとユトレヒトの試合が、2月2日00:45にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。 ヘーレンフェインはディラン・ベンテ（FW）、リンゴ・メールフェルト（MF）、ルーク・ブラウウェルス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはアンヘル・アラルコン（FW）、キャン・ボズドガン（MF）、ダニ