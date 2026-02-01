気象台は、午前2時41分に、大雪警報を五所川原市、中泊町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】青森県・五所川原市、中泊町に発表 2日02:41時点津軽では、2日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□なだれ注意報3日にかけて注意■弘前市□なだれ注意報3日にかけて注意■黒石市□なだれ注意報3日にかけて注意■五所川原市□大雪警報【発表】積雪2日昼前にかけて警戒・平地