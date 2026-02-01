【ブンデスリーガ第20節】(メルセデス・ベンツ・アレーナ)シュツットガルト 1-0(前半0-0)フライブルク<得点者>[シ]エルメディン・デミロビッチ(89分)<警告>[シ]アタカン・カラソル(52分)、エルメディン・デミロビッチ(90分+3)、マキシミリアン・ミッテルステット(90分+5)、セバスティアン・ヘーネス(90分+5)[フ]ヤン・ニクラス・ベステ(53分)、ユリアン・シュスター(90分+5)