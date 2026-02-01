【プレミアリーグ第24節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 3-2(前半1-0)フルハム<得点者>[マ]カゼミーロ(19分)、マテウス・クーニャ(56分)、ベンヤミン・シェシュコ(90分+4)[フ]ラウール・ヒメネス(85分)、ケビン(90分+1)<警告>[マ]カゼミーロ(64分)、ハリー・マグワイア(83分)[フ]ヨアキム・アンデルセン(42分)、マルコ・シウバ(20分)