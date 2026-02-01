【プレミアリーグ第24節】(The City Ground)N・フォレスト 1-1(前半1-1)クリスタル・パレス<得点者>[N]モーガン・ギブス・ホワイト(5分)[ク]イスマイラ・サール(45分+2)<退場>[N]ネコ・ウィリアムズ(45分)<警告>[N]ニコラ・ミレンコビッチ(75分)[ク]クリス・リチャーズ(31分)、チャディ・リアド(32分)、ジェレミ・ピノ(54分)観衆:30,334人