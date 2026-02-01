ラ・リーガ 25/26の第22節 ベティスとバレンシアの試合が、2月2日00:15にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。 ベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、エセキエル・アビラ（FW）、アントニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはルーカス・ベルトラン（FW）、ウーゴ・ドゥーロ（FW）、アルノー・ダンジュマ（FW）らが先発に名を連ねた。