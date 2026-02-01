フランスのフレグランスメゾン「フレデリック マル（FREDERIC MALLE）」が、鮮烈なコントラストを宿し、光と影、繊細さと力強さの両極を併せ持つオードパルファム「コントル ジュール（CONTRE-JOUR）」（10mL 1万890円／50mL 3万7290円／100mL 5万3130円）を4月8日に発売する。【画像をもっと見る】新作は、パフューマーのアニック・メナルド（Annick Ménardo）が調香。ブランドの真髄である「大胆さの芸術（L'Art de l'A