気象台は、午前2時32分に、なだれ注意報を八雲町熊石、今金町、せたな町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・八雲町熊石、今金町、せたな町に発表（雪崩注意報） 2日02:32時点檜山地方では、2日昼前まで大雪に、3日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■八雲町熊石□なだれ注意報【発表】3日にかけて注意■今金町□なだれ注意報【発表】3日にかけて注意■せたな町□