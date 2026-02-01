ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が、大谷らとともに「ドジャーフェスタ」に参加。ＷＢＣを出場断念することになったことについて言及し「どんな時でも特別な舞台でプレーしたい気持ちはありますし、今回は球団の判断もあるので。今はシーズンに向けて集中していく」と話した。昨季は先発ローテに入ったものの、右肩の故障もあり負傷者リスト入り。復帰したシーズン終盤に救援に転向し、ポストシーズンは守護神にも抜てきさ