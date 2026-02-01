ドジャースの大谷翔平投手（３１）が３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で登板を回避し、打者に専念することが１月３１日、決定的となった。この日、本拠ドジャースタジアムで開催された球団イベント「ドジャーフェスト」に参加した中、デーブ・ロバーツ監督（５３）が「彼はＷＢＣで投げない」と明言。３年ぶりの開幕二刀流に備えるため、本人が決断したと説明した。ＷＢＣ連覇を目指す日本の先発