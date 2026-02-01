【ミラノ（イタリア）１日＝富張萌黄】スピードスケート女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）がマルペンサ空港に到着した。３大会連続４度目の五輪。現状は１０００メートル、１５００メートル、団体追い抜きに出場が決まっている。補欠となっている５００メートルについても「出る予定ではある」と出場の意向を明かした。リザーブ登録だが、出場の選択権は高木にあり、実際に出場となれば稲川が滑らないこととなる。過密なスケ