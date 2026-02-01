プロ・リーグ 25/26の第23節 デンデルとゲンクの試合が、2月2日00:00にスタッド・バンロイにて行われた。 デンデルはブルーニー・シンバ（FW）、ダビド・トセフスキ（FW）、ロマン・クベット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは伊東 純也（MF）、ヤイマール・メディナ（MF）、アーロン・ビバウト（FW）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の4分に試