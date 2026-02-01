プレミアリーグ第24節が1日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとフルアムが対戦した。マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリック暫定監督就任後、第22節でマンチェスター・シティとのダービーマッチを制すると、前節のアーセナル戦でも勝利と、リーグ首位と2位を相手に連勝を達成している。この勢いを維持し、リーグ戦3連勝を達成することはできるか。対するフルアムは、前節終了時点で6位リヴァプールと勝