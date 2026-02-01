櫻坂46が3月11日にリリースする14thシングル「The growing up train」のフォーメーションが、1日深夜放送のテレビ東京『そこ曲がったら、櫻坂？』で発表された。二期生の藤吉夏鈴がセンターを務めることが決定した。【撮り下ろし写真】ソロカットも！まるで姉妹のような櫻坂46メンバー藤吉は6thシングル「Start over!」以来、今作で2度目の表題曲センターに抜てき。センター経験のある的野美青と田村保乃がフロントで脇を固め