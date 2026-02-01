櫻坂46の14枚目シングル「The growing up train」（3月11日発売）の選抜メンバーが1日深夜放送のテレビ東京「そこ曲がったら、櫻坂？」で発表され、藤吉夏鈴（24）がセンターを務めることが明らかになった。23年6月リリースの6枚目シングル「Start over!」以来約3年ぶり、自身2度目のシングル表題曲センターとなる。選抜メンバーは16人。昨年加入した四期生の中から浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇衣の3人が初めて選抜入りした。藤吉