[2.1 エールディビジ第21節 PSV 3-0 フェイエノールト]オランダ・エールディビジは1日に第21節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属する2位フェイエノールトは敵地で首位のPSVと対戦し、0-3で敗れた。前節に負傷した渡辺はメンバー外。上田は先発出場も後半19分で途中交代した。首位決戦は前半で大きく動く。PSVは前半10分、MFヨエイ・フェールマンの右FKからニアサイドのDFアルマンド・オビスポがヘディングシュートを決めて