【ラ・リーガ第22節】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 2-1(前半1-0)ラージョ<得点者>[R]ビニシウス・ジュニオール(15分)、キリアン・ムバッペ(90分+10)[ラ]ホルヘ・デ・フルトス(49分)<退場>[ラ]パテ・シス(80分)、ペップ・チャバリア(90分+13)<警告>[R]ダニ・セバージョス(69分)、ビニシウス・ジュニオール(83分)[ラ]ジェラール・グンバウ(53分)、ペップ・チャバリア2(57分、90分+13)、イシ(65分)、オス