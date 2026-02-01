セリエA 25/26の第23節 コモとアタランタの試合が、2月1日23:00にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。 コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、ニコラス・パス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を連ねた。 8