プレミアリーグ 25/26の第24節 アストンビラとブレントフォードの試合が、2月1日23:00にヴィラ・パークにて行われた。 アストンビラはタミー・アブラハム（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）