ブンデスリーガ 25/26の第20節 シュツットガルトとフライブルクの試合が、2月1日23:30にMHPアレーナにて行われた。 シュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、ビラル・ハヌス（MF）、ニコラス・ナーティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクは鈴木 唯人（MF）、イゴール・マタノビッチ（FW）、デリー・シェアハント（FW）らが先発に名を連ねた。