ドジャースの佐々木は不出場となったWBCについて「僕にとっても継続して出たい特別な舞台。今回もそうしたかったが、球団の判断ではあるので。ケガ明けということもある」と語った。昨季は終盤に救援へ一時転向したが、今季は先発の一角を担うことを目標とする。「立場が確立されているわけではない。キャンプを通し、いい結果を残してローテーションに入れるように」と決意を口にした。